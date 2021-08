Stiri pe aceeasi tema

- Un bebeluș de o luna și un copil de 4 ani au ajuns la Spitalul „Mate Balș” din Capitala infectați cu COVID-19, amandoi cu febra mare, dupa ce parinții i-au ținut acasa pana in ultimul moment. Cristina Draghici, unul dintre medicii de garda de la spitalul „Marie Curie” a povestit pe Facebook intamplarea.…

- Cei doi copii, unul de 4 ani, iar altul de doar o luna, au ajuns bolnavi de COVID-19 in stare grava la Spitalul „Marie Curie” și au fost transferați de urgența la spitalul „Matei Balș”, informeaza Digi 24 . Copiii au ajuns la medic cu febra foarte mare, dupa ce mamele lor, care sunt nevaccinate și infectate…

- Doi copii cu COVID au fost internați in stare grava, cu febra mare, la Matei Balș. Unul dintre ei are doar o luna, mama fiind nevaccinata. Mama celuilalt, nevaccinata și bolnava de COVID și ea, susținea ca are laringita și era convinsa ca nu poate fi altceva, arata Mediafax Un medic de garda…

- Medicul Alexandru Rafila a spus ca persoanele care au avut COVID, dar care nu s-au vaccinat, se pot infecta cu tulpina indiana.”Sunt doua elemente aici. O data imunitatea dupa boala variaza intre trei si sase luni, ati vazut ca si anumite facilitati care pot fi facute pentru persoana care a trecut prin…

- Tulpina indiana reprezinta cel mai nou pericol in lupta cu pandemia de Covid-19, aceasta fiind mult mai contagioasa și mai agresiva decat tulpina inițiala. Managerul Institutului „Matei Balș”, medicul Adrian Marinescu, a explicat recent ce se va intampla in Romania daca tulpina indiana va deveni predominanta.…

- Este o chestiune de timp, de cateva saptamani, o luna, doua, pana cand și celelalte state, inclusiv Romania, se vor confrunta cu VALUL 4 COVID-19, din cauza variantei indiene – Delta. Era aceeași situație foarte roz ca in Romania, și in Marea Britanie,insa in ultimele saptamani, numarul de imbolnaviri…

- Medicul pediatru Mihai Craiu a vorbit la Tema Zilei, de la TVR 1, despre condițiile de imunizare, in cazul adolescenților. Condițiile medicale de vaccinare a adolescenților sunt asemanatoare cu cele ale adulților, a spus medicul Mihai Craiu, invitat la Tema Zilei. „Trebuie sa ne aflam in fața unui adolescent…

- Medicul pediatru Mihai Craiu a vorbit la emisiunea Tema Zilei de la TVR despre vaccinul pentru adolescenți. Condițiile medicale de vaccinare a adolescenților sunt asemanatoare cu cele ale adulților, a spus cadrul medical. „Trebuie sa ne aflam in fața unui adolescent care nu este febril, sa…