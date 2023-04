Stiri pe aceeasi tema

- Inteligența artificiala este deja o prezența constanta in viața noastra și ne ajuta in mai toate domeniile. Totuși, daca ar fi scapata de sub control, aceasta ar putea fi folosita imotriva umanitații.

- Un judecator din statul american Delaware a amanat inceputul unui proces de defaimare impotriva Fox News, initiat de o firma care produce aparate de vot electronic, Dominion Voting Systems, scrie Rador.Procesul foarte asteptat urma sa inceapa luni, dar a fost amanat pana marti. Dominion cere 1,6…

- Amenințarea pe care inteligența artificiala precum GPT-4 o poate reprezenta pentru omenire nu este o preocupare noua. Cu toate acestea, am vazut recent noi motive de ingrijorare in randul roboților de inteligența artificiala creați cu ajutorul programarii Auto-GPT de la OpenAI. Un astfel de robot, ChaosGPT,…

- Cu ocazia implinirii a 75 de ani de la infiintare, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat joi in legatura cu un decalaj de personal in crestere in cadrul sistemului sanitar la nivel global, informeaza DPA.

- Intrebat de catre jurnalisti marti despre pericolul pe care-l poate reprezenta inteligenta artificiala, Joe Biden a raspuns ca ”ramane de vazut. Ar putea exista”. Aceasta tehnologie ar putea ajuta la infruntarea unor ”provocari foarte grave, ca bolile si schimbarile climatice”, le-a spus presedintele…

- „Finlanda se alatura liniei de front in apararea securitatii noastre comune si a valorilor democratice. Impartasim respectul pentru libertate si hotararea de a proteja sistemul international bazat pe reguli. Alianta noastra este acum mai puternica si mai rezistenta. Bun venit Finlanda!”, a scris Marcel…

- Palatul Victoria va fi iluminat in aceasta seara in rosu, culoarea simbol a luptei impotriva tuberculozei, alaturandu se astfel campaniei desfasurata in fiecare an cu prilejul Zilei Mondiale de Lupta impotriva Tuberculozei."Preocuparea pentru sanatatea publica implica atat asigurarea accesului la tratamente,…

- Un grup care reprezinta poporul uigur cere Curții Penale Internaționale (CPI) sa il puna sub acuzare pe președintele chinez Xi Jinping, dupa ce instanța a emis un mandat de arestare pentru președintele rus Vladimir Putin."Facem apel la Curtea Penala Internaționala sa acționeze și sa il traga la raspundere…