Seminţe de dovleac pentru un organism sănătos Semintele de dovleac sint un adaos foarte util si simplu la alimentatia cotidiana. Principalul lucru este sa le mincam crude, neprajite. Dupa o serie de studii savanții au ajuns la concluzia ca semințele albe de dovleac sint mai folositoare decit semințele de floarea soarelui. In afara de uleiuri saturate semintele de dovleac contin substante rasinoase, o serie de vitamine. Semintele de dovl Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

