Seminarul județean de informare și instruire „Siguranța în școli – prevenirea consumului de droguri și a violenței” Inspectoratul Școlar Județean Salaj a organizat, joi, 28.09.2023, ora 14.00, Seminarul județean de informare și instruire „Siguranța in școli – prevenirea consumului de droguri și a violenței”, alaturi de Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Salaj, in parteneriat cu Casa Corpului Didactic Salaj, Biroul Siguranța Școlara din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Salaj și Centrul Județean de Resurse și de Asistența Educaționala Salaj. Activitatea a fost inițiata și organizata, avand in vedere semnalarea creșterii cazurilor de consum a substanțelor cu efecte psiho-active in… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

