SEMIMARATONUL CRAIOVEI – EDIȚIA A IV-A IMPREUNA PENTRU COMUNITATE! Duminica 09 octombrie 2022, ora 10.00 Oamenii au inceput sa aduca schimbarea pozitiva in comunitațile lor prin sport. Evenimentele sportive de strangere de fonduri sudeaza comunitațile și le ofera oamenilor ocazia sa faca parte din schimbarea pe care și-o doresc. Primul eveniment de fundraising comunitar din Craiova – Semimaratonul Craiovei organizat pe 4 noiembrie 2018 de Asociația Romana a Tinerilor cu Inițiativa (ARTI)- eveniment de alergare cu strangere de fonduri pentru proiecte din comunitate – a adus impreuna peste 400 de oameni care au alergat pentru schimbarile… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ubisoft Romania anunța schimbari majore pentru studiourile din București și Craiova. Doua noi sedii au fost special amenajate pentru a reflecta ADN-ul de entertainer al companiei și au fost recent inaugurate de cei aproape 2.000 de angajați. Situat in incinta ansamblului J8 Office Park, noul sediu din…

- S-a afișat de cateva zile, programul Superligii, noua denumire a principalei competiții a fotbalului intern de club (Divizia A, Liga I, denumiri anterioare). FCU Craiova 1948 va avea un program competițional destul de intens. Astfel echipa finanțatorului Adrian Mititelu va avea meciuri grele, unele…

- Procurorii DNA au incheiat acorduri de recunoastere a vinovatiei cu doi inculpati acuzati ca au obtinut ilegal peste 50.000 de lei de la APIA. Potrivit anchetatorilor, unul dintre inculpati, ajutat de celalalt, a declarat la APIA suprafete de teren pe care nu le detinea. Cei doi au acceptat pedepse…

- Oamenii de afaceri sint nemulțumiți de inițiativa ce presupune instituirea unui prag maxim la plațile realizate de comerciant (MDF) de 0,5%, dar nu mai mult de cinci lei per tranzacție pentru companiile ce fac parte din categoria celor mici și mijlocii, transmite bizlaw.md. Membrii comunitații AmCham…

- La Constanța, Primaria a inceput marea inlocuire. Este vorba de zeci de km de conducte din sistemul de termoficare, vechi de aproape jumatate de secol, care vor fi inlocuite in trei etape cu fonduri europene de peste 50 de milioane de euro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Profesorul Michael Dobson, directorul Institutului Shakespeare de la Stratford-upon-Avon, a primit fizic, la Teatrul National "Marin Sorescu" din Craiova, duminica seara, dupa reprezentatia cu spectacolul "Othello" prezentat de OKT din Vilnius, Lituania, Premiul International Shakespeare, editia…

- Pandemia Covid a pus multe piedici in calea casatoriilor in anul 2020, insa de anul trecut lucruile au inceput sa se indrepte, iar numarul cuplurilor care au mers in fata ofiterilor de stare civila a crescut simtitor. De cealalta parte, exista multe cupluri judetul nostru care ajuns sa se separe. Numai…

- Șefa statului, Maia Sandu, a saluta inițiativa președintelui francez, Emmanuel Macron, de a crea o comunitate politica europeana. La randul sau, Emmanuel Macron a declarat ca dorește ca UE sa ofere o „opinie rapida”, in saptamanile urmatoare, asupra cererii Republicii Moldova de aderare la UE, scrie…