Stiri pe aceeasi tema

- Filarmonica Pitești organizeaza joi, 7 martie, de la ora 19.00, la Centrul Multifuncțional, concertul pop simfonic Marea albastra. Alaturi de orchestra simfonica a Filarmonicii Pitești, dirijata de Tiberiu Dragoș Oprea, participa, ca solist, Ionuț Radu. In program: Marius Țeicu – Oameni, Vasile Veselovski…

- Industria auto din Romania a inregistrat cel mai bun inceput de an din ultima perioada. Conform datelor Asociației Constructorilor de Automobile din Romania, in ianuarie, producția uzinelor Dacia și Ford Otosan a urcat cu 26% fața de aceeași luna din 2023, la peste 48.000 de mașini, relateaza Rador…

- Celebrul musical FAMILIA ADDAMS semnat de Razvan Mazilu la Teatrul EXCELSIOR din București va avea doua reprezentații in exclusivitate la Craiova. Evenimentele sunt programate marți, 27 martie și miercuri, 28 martie 2024 de la ora 19:00 și vor avea loc in Sala “Amza Pellea” a Teatrului Național “Marin…

- Primaria Municipiului Pitești anunța ca perioada in care se va desfașura cea de-a 47-a ediție a festivalului ”Simfonia Lalelelor”, unul dintre cele mai așteptate evenimente locale și regionale, va fi intre 19 și 21 aprilie 2024. Organizat in Parcul Lunca Argeșului, dar și in zona centrala a orașului,…

- Romania nu va avea nici un participant la ediția din acest an a Eurovision Song Contest (ESC), din cauza constrangerilor financiare, decizie luata de Consiliul de Administratie (CA) al TVR in ședința de joi. Hotararea cu privire la Eurovision a fost luata cu 5 voturi „pentru”, 4 „abtineri” si 4 „impotriva”.…

- Procurorii DIICOT au dispus trimiterea in judecata a șapte barbati din Craiova, acuzati de constituirea unui grup infractional organizat, camata și santaj. In acest dosar penal, care a fost inregistrat pe rolul Tribunalului Dolj, sunt 11 persoane vatamate. Potrivit anchetatorilor, inculpatii acordau…

- Laureații Concursului județean de creație, ediția a XVII-a ”Cea mai frumoasa poveste pentru Moș Craciun”. Public ținta: clasele a III-a din județul Cluj. Biblioteca Municipala „Teodor Murasanu” Turda a organizat in perioada 4-15 Decembrie 2023 ediția a XVII-a a Concursului județean de creație literara…