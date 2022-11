Semănaturi întârziate și porumb nerecoltat în Caraș Severin, din cauza ploilor Fermierii din Caraș Severin sunt in intarziere cu cateva saptamani in privința semanaturilor, iar porumbul nu a fost recoltat decat pe jumatate din suprafețe, din cauza ploilor. In ultimele trei saptamani a plouat aproape zilnic, susține Iosif Zarcula, directorul Direcției Agricole, ceea ce a ingreunat activitatea fermierilor. “Timp de trei saptamani, a plouat aproape continuu la noi, in Caraș Severin, iar fermierii nu au putut intra in camp. Porumbul este recoltat in proporție de 50%. Nu numai din cauza ca pamantul era moale și plin de apa, ci și pentru ca boabelor de porumb aveau umiditatea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

