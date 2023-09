Stiri pe aceeasi tema

- Efectele scandalului „Kissgate incep sa se vada in Spania. Selecționerul Jorge Vilda, protejatul lui Luis Rubiales, a fost demis. Il inlocuiește Montse Tome, prima femeie antrenor al reprezentativei feminine. Naționala feminina de fotbal a Spaniei a schimbat selecționerul. ...

- Continua scandalul in Spania. Luis Rubiales, președintele Federației de Fotbal, a ramas in funcție, dupa ce a sarutat-o pe Jennifer Hermoso pe gura, fara consimțmantul jucatoarei. Dupa aceasta decizie, toate campioanele mondiale iberice vor sa renunțe la naționala. 81 de fotbaliste spaniole au semnat…

- Borja Iglesias (30 de ani), atacantul lui Betis, a anunțat ca nu se va mai prezenta la acțiunile naționalei Spaniei, din cauza lui Luis Rubiales, președintele Federației Spaniole de Fotbal. Rubiales a facut un gest scandalos dupa finala Campionatului Mondial de Fotbal Feminin, Spania - Anglia 1-0. El…

- Spania a castigat in premiera Cupa Mondiala de fotbal feminin, dupa ce s-a impus cu 1-0 in fața Angliei, in finala disputata pe „Stadium Australia” din Sydney. In fata a peste 75.000 de spectatori veniți sa asiste la finala de la Sydney, naționala de fotbal feminin a Spaniei și-a trecut in palmares…

- Președintele Federației de Fotbal Spaniole, Luis Rubiales, a provocat o controversa uriașa și a fost criticat aspru dupa ce a fost filmat sarutandu-o pe buze pe fotbalista Jenni Hermoso, imediat dupa victoria cu 1-0 a naționalei Spaniei impotriva Angliei, in finala Campionatului Mondial de Fotbal feminin…

- Nationala feminina spaniola a castigat prima sa Cupa Mondiala, Spania devenind astfel a doua tara (dupa Germania) care a castigat cel mai prestigios trofeu din fotbal, atat la masculin, cat si la feminin. Cu toate acestea, o imagine a facut inconjurul retelelor de socializare si aproape ca a eclipsat…

