Stiri pe aceeasi tema

- 49 de persoane si-au pierdut viata, iar mii de locuitori au ramas fara adapost in urma cutremurului violent care a lovit Albania la inceputul acestei saptamani, potrivit unui raport anuntat vineri de premierul Edi Rama, citat de AFP, relateaza Agerpres.Cutremurul cu magnitudinea 6,4, cel mai…

- In urma cutremurului de magnitidinea 6,4 de marti, care a avut loc inainte de zori - cel mai puternic seism in aceasta tara din Balcani de mai multe decenii -, cladiri s-au surpat ca niste castele de carti, prinzand victime sub munti de moloz. Potrivit unui ultim bilant anuntat de Ministerul albanez…

- Albania indoliata a decretat miercuri stare de urgenta in cele doua orase cel mai puternic afectate de un cutremur violent care a ucis aproape 30 de persoane, in timp ce echipe internationale de salvatori cauta in continuare supravietuitori printre ruine, relateaza AFP, potrivit Agerpres. In urma…

- Muntenegru, Serbia și Kosovo vor trimite echipe de salvare pentru a asista la eforturile autoritaților din Albania in urma cutremurului de 6,4 grade produs marți dimineața in apropierea capitalei Tirana, relateaza site-ul publicației Balkan Insight.Alte țari, precum Grecia și Italia, s-au…

- Salvatori albanezi cautau supravietuitori intre daramaturi marti, dupa cel mai puternic cutremur din ultimele decenii in aceasta tara din Balcani, soldat cu cel putin 13 morti si sute de raniti, relateaza AFP, potrivit news.ro.Imobile s-au surpat ca niste castele de carti din cauza violentei…

- Cel putin 13 persoane au decedat marti in Albania in urma unui cutremur cu magnitudinea 6,4, cel mai puternic produs in aceasta tara in ultimele decenii, informeaza Reuters si AFP. Mai multe cladiri s-au prabusit, iar circa 600 de persoane au fost ranite, unii locuitori fiind prinsi sub daramaturi.

- Cutremurul cu magnitudinea de 6,4 grade, produs marți dimineața in apropierea capitalei Tirana, a determinat moartea a cel puțin sașe persoane și ranirea altor 150, conform informațiilor transmise de autoritațile locale, citate de postul BBC, potrivit Mediafax.Din randul celor șase decese…

- UPDATE, ora 9:31 – Cel putin patru persoane au decedat marti in Albania in urma unui cutremur cu magnitudinea 6,4, cel mai puternic produs in aceasta tara in ultimele decenii, informeaza Reuters si AFP. Mai multe cladiri s-au prabusit, iar 150 de persoane au fost ranite, unii locuitori fiind prinsi…