Seism cu magnitudinea de 6, 1 în Afganistan și Pakistan Un cutremur cu magnitudinea 6,1 a lovit Afganistanul și Pakistanul vineri dupa-amiaza, a anunțat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite, forțând rezidenții sa iasa în strada la Islamabad și Kabul, relateaza AFP.

Epicentrul cutremurului a fost localizat la 51 de kilometri sud-vest de Jorm, în nordul Afganistanului, la o adâncime de peste 200 kilometri, a spus Observatorul american. În cele doua capitale, locuitorii au simțit doua trepidații care s-au succedat rapid, dar nu a fost raportata nicio dauna deocamdata. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

