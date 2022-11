Stiri pe aceeasi tema

- Un puternic cutremur cu magnitudinea 7 a lovit marti Insulele Solomon din Oceanul Pacific, potrivit Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), martorii vorbind despre televizoare si alte obiecte aruncate pe jos.

- Un puternic cutremur cu magnitudinea 7 a lovit marti Insulele Solomon din Oceanul Pacific, potrivit Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), martorii vorbind despre televizoare si alte obiecte aruncate pe jos, scrie AFP.O alerta de tsunami a fost emisa la aproximativ 300 de kilometri…

- Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 7,0 grade pe scara Richter, s-a produs marti dimineata la sud-vest de Malango, in Insulele Solomon, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Alerta de tsunami emisa dupa ce un seism cu magnitudinea 7,3 s-a produs vineri in apropiere de Insulele Tonga a fost anulata, transmite agerpres.ro. "Nu mai exista un risc de tsunami asociat cu acest seism", au concluzionat specialistii de la Centrul de Avertizare pentru Tsunami din Pacific (PTWC),…

- Alerta de tsunami emisa dupa ce un seism cu magnitudinea 7,3 s-a produs vineri in apropiere de Insulele Tonga a fost anulata, informeaza AFP si Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Cutremurul a fost anunțat inițial la magnitudinea de 7,9, ulterior a fost revizuit la 7,3. A avut loc la doar 10 kilometri adancime și a zguduit puternic intreaga insula din Oceanul Pacific. La scurt timp, autoritațile au emis o aleta de tsunami, iar oamenii au fost sfatuiți sa paraseasca de urgența…

- O alerta de tsunami a fost emisa dupa ce un cutremur cu magnitudinea de 7,1 s-a produs in apropiere de Tonga, stat insular in Polinezia. Un cutremur cu magnitudinea 7,1 a avut loc in largul coastelor Tonga vineri, potrivit US Geological Survey (USGC), declanșand o alerta de tsunami. Localnicii fug spre…

- Un cutremur cu magnitudinea 7,1 s-a produs vineri, in Oceanul Pacific, in apropierea arhipelagului Tonga. Autoritațile au emis avertizari de tsunami. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …