​Seism cu magnitudinea 6,9 în Papua Noua-Guinee, risc de tsunami Un puternic cutremur cu magnitudinea de 6,9 a avut loc vineri în zona de est a Papua Noua-Guinee, determinând autoritațile sa emita o alerta de risc de tsunami, scrie AFP.



Observatorul american USGS a precizat ca seismul a avut loc la ora 12,50 (02,50 GMT) la o adâncime de 85 km, la mai multe sute de kilometri nord-est de capitala Port Moresby.



Deocamdata nu exista date legate de eventuale pagube sau victime.



Din cauza precaritații mijloacelor de comunicație în Papua Noua-Guinee, a dificultații terenului și a lipsei drumurilor, este nevoie uneori de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cutremurul s-a produs la o adancime de 85,2 km si a lovit coasta de sud-est in largul localitatii, potrivit Institutului geologic al Statelor Unite (USGS). Seismul a avut loc la ora 12.50 (ora 5:50 ora Romaniei), la cateva sute de kilometri nord-est de capitala Port Moresby, conform Agerpres.…

- Un avertisment de "valuri tsunami periculoase" a fost emis pentru regiunile de coasta pe o raza de 300 km in largul localitatii Wau din estul arhipelagului Papua Noua Guinee dupa ce un cutremur cu magnitudinea 7,3 a lovit regiunea, a anuntat vineri Centrul american de avertizare pentru tsunami din…

- Un avertisment de "valuri tsunami periculoase" a fost emis pentru regiunile de coasta pe o raza de 300 km in largul localitatii Wau din estul arhipelagului Papua Noua Guinee dupa ce un cutremur cu magnitudinea 7,3 a lovit regiunea, a anuntat vineri Centrul american de avertizare pentru tsunami din Pacific…

- Un avertisment de "valuri tsunami periculoase" a fost emis pentru regiunile de coasta pe o raza de 300 km in largul localitatii Wau din estul arhipelagului Papua Noua Guinee dupa ce un cutremur cu magnitudinea 7,3 a lovit regiunea, a anuntat vineri Centrul american de avertizare pentru tsunami din Pacific…

- Un cutremur de magnitudinea 6,6 a avut loc marti dimineata in largul Insulei Java, in Indonezia, a anuntat Institutul american de geofizica USGS, relateaza AFP. Acest cutremur putenic a avut loc la peste 500 de kilometri adancine, precizeaza USGS, apreciind ca exista ”o mica probabilitate…

- Un cutremur cu magnitudinea 7,5 grade s-a produs marti in Mexic, la 12 kilometri de municipiul Crucecita, din statul meridional Oaxaca (sud) si a fost resimtit in mai multe zone ale tarii. In capitala țarii a fost activata alerta seismica. In urma seismului, autoritatile americane au difuzat o alerta…

- bull; Seismul s a produs la adancimea de 10 kilometriUn cutremur cu magnitudinea de 7,3 s a produs astazi la sud de Insulele Kermadec, un arhipelag neo zeelandez din Oceanul Pacific.S a emis si alerta de tsunami.Seismul s a produs la adancimea de 10 kilometri, la 1079 km NE de Wellington, Noua Zeelanda,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,4 s-a produs luni dimineata pe coasta de est a Japoniei, potrivit Institutului american de Geofizica (USGS), nefiind emisa alerta de tsunami, relateaza AFP.Epicentrul cutremurului s-a situat la 41,7 kilometri sub fundul Pacificului, la mai putin de 50 km de…