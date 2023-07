Șeicul cu cel mai mare Hummer din lume Cel mai mare Hummer din lume se gasește in Arabia Saudita și aparține unui șeic pasionat de mașini. Gigantul are peste 20 de metri inalțime, fiind o adevarata casa pe roți. La o inalțime de 21 de metri, practic, este nevoie de o scara ca sa poți urca in el. Interiorul mașinii, imparțit in doua etaje, include un dormitor, o bucatarie și o baie, potrivit thesun.co.uk, preluat de adevarul.ro. De asemenea, mașina are patru motoare diesel, cite unul pentru fiecare roata. Hummer H1 X3 este de trei ori mai mare comparativ cu un Hummer H1, iar ca volum il depașește de 27 de ori, afirma Muzeul de istorie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

