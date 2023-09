Stiri pe aceeasi tema

- Apar noi detalii in cazul inundației de la Unitatea de Urgența a Spitalului „Bagdasar Arseni”. Conductele au fost deblocate, iar activitatea medicala a fost reluata in incinta UPU. Potrivit unor surse, conducerea ia in calcul sa depuna plangere penala. Incidentul a fost cauzat de blocarea conductelor…

- Exista pacienți care sunt nemulțumiți de timpii de așteptare din Unitatea de Primiri Urgențe motiv pentru care medicul șef, Ramona Guraliuc, și-a exprimat un punct de vedere in acest sens.

- • Seara și noaptea – „varful” prezentarilor la UPU • Deficit de medici specialiști in departamentele de Neurologie și Radiologie Luiza Radulescu Pintilie Persistența zilelor sufocante, cu un disconfort termic ridicat, nu s-a incheiat, potrivit prognozelor anunțate de meteorologi și a codurilor galbene…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) anunta, joi, ca medicii de familie cat si medicii de specialitate din ambulatoriu pot acorda consultatii la distanta, prin orice mijloace de comunicare, pentru bolile cu potential endemo-epidemic ce necesita izolare precum si pentru afectiunile cronice,…