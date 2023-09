Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul in varsta de 53 de ani din Neamț, acuzat ca in urma cu 17 ani și-a ucis fosta soție și fetița in varsta de cinci ani, a fost condamnat la inchisoare pe viața. Curtea de Apel Bacau a dat sentința, care este definitiva, dupa aproape doua decenii de la dispariția femeii și a minorei.

- Un caine și-a salvat stapana de la moarte. Femeia din UK era pe cale sa fie ucisa de un asasin angajat de fostul ei iubit. O femeie din UK a fost salvata de la moarte de cainele ei. Femeia era pe cale sa fie ucisa de un asasin angajat de fostul ei iubit. Barbatul era pe cale sa-i injecteze in vena o…

- "Dupa cum se spune, el este acum liber de pacat in fata lui Dumnezeu. Este liber. A fost gratiat. Incepe de la zero", a declarat mama sa, citata de sursa mentionata.Barbatul gratiat, Viaceslav Samoilov, a fost condamnat in 2022 la 9 ani si jumatate de inchisoare dupa ce si-a ucis partenera, Olga, in…

- Unul dintre colaboratorii lui Alexei Navalnii a fost condamnat la inchisoare pentru extremism. Vadim Ostanin, care a condus sediul local al lui Navalnii din orașul siberian Barnaul, va sta noua ani in inchisoare pentru „extremism", potrivit Reuters.Fostul șef al unei filiale locale a organizației…

- Un recrutor jihadist nascut in Kosovo și resident legal american, a fost gasit vinovat pentru ca a recrutat și trimis mii de luptatori in zonele controlate de gruparea Stat Islamic (SI) inainte de arestarea lui in 2017, a fost condamnat de instanța din New York la inchisoare pe viața.

- Susținea ca ar fi vrut s-o salveze, dar, in cele din urma i-a luat viața. Un barbat in varsta de 53 din Cimișlia , invinuit de savarșirea infracțiunii de omor intenționat al unui membru de familie, a fost condamnat la ani grei de detenție, informeaza Procuratura Generala (PG). Potrivit acuzatorilor,…

- Iuliu Hajnal (71 de ani), jucatorul de legenda de la Targu Mureș, cu 381 de meciuri și 77 de goluri in prima divizie, dezvaluie cum a trait fara tata de la varsta de cinci ani dupa ce parintele a fost condamnat la inchisoare pe viața pentru vederile lui politice - Domnule Hajnal, cum e viața dupa fotbal…

- Barbatul din Bascov, judetul Arges, care si-a ucis cinci membri ai familiei, inclusiv o fetita de cinci ani, nepoata sa, a fost condamnat de Curtea de Apel Pitesti la inchisoare pe viata. Decizia instantei e definitiva.