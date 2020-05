Seful TUI: Vacantele in Europa se vor relua in iulie Turismul va reveni cel mai tarziu in 2022 la nivelul inregistrat inaintea izbucnirii pandemiei de coronavirus (COVID-19), iar vacantele europene se vor relua in iulie, a afirmat Fritz Joussen, directorul general al grupului TUI, transmite Reuters.



"Cred ca in 2022, cel mai tarziu, vom vederea o redresare completa a turismului", a dat asigurari seful TUI, cel mai mare turoperator european.



Anterior, TUI anuntase ca a fost nevoit sa scada costurile, pentru a face fata efectelor epidemiei, iar Joussen a declarat ca in viitor firma va fi flexibila in privinta detinerii de active.



Sursa articol si foto: business24.ro

