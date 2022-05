Stiri pe aceeasi tema

- Seful Statului Major General al Forțelor Armate ale Federației Ruse, Valeri Gherasimov, ar fi fost ranit pe teritoriul Ucrainei, langa Izium, in regiunea Harkov, potrivit publicației Unian. Valeri Gerasimov, in varsta de 66 de ani, ar fi fost ranit la piciorul drept, fara fractura osoasa, iar viața…

- Potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, pe 26 aprilie, in ziua in care se implineau 36 de ani de la catastrofa nucleara de la Cernobal, rușii au tras trei rachete in apropierea centralelor nucleare din sudul Ucrainei. In mesajul sau obișnuit de noapte, Zelenski a aratat: „Aceasta catastrofa…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a facut, miercuri, o vizita in Ucraina si s-a deplasat la Hostomel si Irpin, anunta presedintele Radei Supreme din Ucraina, Ruslan Stefanciuk. Potrivit anuntului postat pe Facebook de Ruslan Stefanciuk, presedintele Senatului, Florin Citu, dar si presedintii parlamentelor…

- Doi generali ruși au fost uciși și un altul grav ranit pe 22 aprilie, cand armata ucraineana a atacat un post de comanda avansat al Armatei 49 a Rusiei, din regiunea Herson. Informația a fost publicata pe pagina de Facebook a Direcției de Informații a Ministerului Apararii din Ucraina (GUR) „La 22 aprilie…

- Astfel, potrivit sursei citate, pierderile totale in randul forțelor militare ale Rusiei de la inceputul atacului asupra Ucrainei, respectiv din 24 februari și pana in prezent, depașesc 13.500 de oameni, relateaza Ukrainform .Trupele ruse au pierdut, de asemenea, 404 de tancuri, 1.279 de vehicule blindate…

- Astfel, potrivit sursei citate, pierderile totale in randul forțelor militare ale Rusiei de la inceputul atacului asupra Ucrainei, respectiv din 24 februari și pana in prezent, depașesc 12.000 de oameni, relateaza Ukrainform .Trupele ruse au pierdut, de asemenea, 389 de tancuri, 1.249 de vehicule blindate…

- Razboiul din Ucraina face o prima victima la nivel inalt in randul trupelor de ocupație. Informații neconfirmate din surse oficiale susțin ca un general ar fi fost ucis in lupta sambata seara. Totodata, trupele ucrainene ar fi capturat un maior rus, comandantul unei divizii motorizate. Se pare ca este…

- Comandantii militari rusi ar fi primit deja ordinele de atac in vederea invadarii Ucrainei, potrivit unor surse din serviciile de informatii americane citate de CBS . In acest moment, comandantii rusi aflati pe teren planifica modul in care sa-si manevreze fortele in sectoarele de front care le-au fost…