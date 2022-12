Stiri pe aceeasi tema

- Pe rețelele de socializare circula o fotografie in care pare sa fie Serghei Narișkin, șeful Serviciului de Informații Externe al Rusiei. El ar fi fost fotografiat intr-o cafenea din Austria. Narișkin se afla pe lista celor supuși sancțiunilor Uniunii Europene și nu ar fi trebuit sa poata patrunde in…

- „Boicotul il hotaram fiecare”, a spus Marcel Ciolacu, președintele PSD, luni seara, intr-o intervenție la Digi24 despre reacția romanilor la votul dat de Viena in Consiliul JAI. Mai mult, liderul social-democrat a mai precizat ca un vot pentru extinderea Schengen nu va avea loc mai repede de jumatatea…

- Ministrul de Interne Lucian Bode a transmis o scrisoare catre omologul sau din Austria, dupa votul pentru Schengen. Lucian Bode, scrisoare dura catre ministrul de Interne al Austriei, dupa votul pentru Schengen: Un joc politic nedemn “Domnule ministru, Marturisesc ca speram sa va scriu aceasta scrisoare…

- Scrisoare deschisa adresata lui Gerhard Karner, ministrul de interne al Austriei Domnule ministru, Marturisesc ca speram sa va scriu aceasta scrisoare in același spirit in care am scris omologilor mei din celelalte state membre UE, omologii mei și ai dumneavoastra, cei care au asigurat un demers corect…

- Federatia Sindicatelor din Educatie „Spiru Haret” solicita parlamentarilor sa majoreze bugetul alocat invatamantului, conform articolului din Legea Educatiei, care prevede alocarea a 6% din PIB pentru scoala romaneasca. „Aveti posibilitatea, in zilele urmatoare, sa majorati in Parlament bugetul alocat…

- „Normele europene au fost puse pe locul doi in urma agendei politice a unui stat membru. Aceste principii au fost calcate in picioare”, a transmis, joi seara, Lucian Bode, ministrul de Interne, in cazul votului dat de Austria in Consiliul JAI. Oficialul a mai spus ca aderarea Romaniei la spațiul Schengen…

- Sociologul Sebastian Lazaroiu, fost consilier prezidențial, se arata revoltat de atitudinea Austriei pe tema Schengen. Viena refuza sa accepte Romania in clubul select al Europei, motiv pentru care Lazaroiu a explicat de ce Austria este o „enclava ruseasca in inima Europei”. Fii la curent…

- Limba germana este una dintre cele mai vorbite limbi din Uniunea Europeana, dar și din lume. Este limba oficiala in Germania, Austria, Belgia, Elveția, Liechtenstein, Luxembourg și sudul Italiei, și limba recunoscuta oficial sau ca și minoritate in aproape 20 de țari. Astfel, vorbitorii de limba germana…