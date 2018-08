Stiri pe aceeasi tema

- Cateva mii de militari, zeci de nave, ambarcatiuni si aparate de zbor ale Marinei Militare si Fortelor Aeriene Romane au participat luni, la repetitia generala pentru Ziua Marinei Romane, organizata de Statul Major al Fortelor Navale (SMFN), pe mare si pe esplanada din fata Comandamentului Flotei,…

- Ministerul Apararii a pus in dezbatere publica proiectul de Hotarare a Guvernului privind dotarea Fortelor Navale cu instalatii moderne de rachete antinava (SIML) . Armamentul ar urma sa-l inlocuiasca pe cel de productie sovietica, cu o vechime de 30 de ani si cu performante mai mult decat discutabile.

- In seria manifestarilor organizate cu prilejul Zilei Marinei Romane, Fortele Navale au prevazut marti, 7 august, un eveniment asigurat de doua structuri unice in Armata Romaniei, care sunt, totodata, si autoritati nationale in domeniile in care isi desfasoara activitatea.Potrivit Fortelor Navale Romane,…

- Nava franceza de comandament si aprovizionare "FS Marne" face o escala de patru zile, in perioada 21 24 iulie 2018, in Portul Constanta.Nava a participat la exercitiul BREEZE 18, organizat de Fortele Navale ale Bulgariei, si a executat o manevra de reaprovizionare pe mare impreuna cu Fregata "Regele…

- Analistul american George Friedman, presedintele publicatiei de securitate Geopolitical Futures, a afirmat vineri, intr-o conferinta la Sibiu, ca SUA nu este acum in pozitia de a-si deplasa o flota semnificativa in Marea Neagra, iar Romania ar trebui sa urmareasca in primul rand sa isi intareasca propriile…

- "Suntem pregatiti ca saptamana viitoare sa ducem in Guvern hotararea referitoare la bateriile de coasta, adica acea capabilitate de aparare impotriva navelor la Marea Neagra, o capabilitate de care Marina si, in general, Romania au mare nevoie in momentul de fata", a afirmat Fifor.Programul…

- O mina din al Doilea Razboi Mondial, descoperita in Marea Neagra de gruparea NATO, specializata in lupta impotriva minelor – SNMCMG 2, a fost distrusa de scafandrii militari in cadrul unui exercitiu de antrenament desfasurat in aceasta saptamana. Potrivit unui comunicat al Fortelor Navale, navele Divizionului…