Seful Statului Major al Apararii (SMAp), generalul-locotenent Daniel Petrescu, va avea miercuri, la sediul Ministerului Apararii Nationale, o intalnire cu omologul din Regatul Spaniei, amiralul Teodoro Esteban Lopez, care a inceput marti o vizita oficiala de patru zile in Romania. Potrivit unui comunicat al MApN, transmis marti AGERPRES, in cadrul discutiilor, se va face o evaluare a stadiului relatiilor bilaterale de cooperare militara si a potentialului de dezvoltare a acesteia, in contextul Parteneriatului strategic dintre Romania si Spania, si se va discuta despre participarea la exercitii,…