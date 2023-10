Stiri pe aceeasi tema

- Directorul serviciului de informatii interne al Israelului (Shin Bet), Ronen Bar, si-a asumat personal luni responsabilitatea pentru ca agentia sa nu a reusit sa anticipeze atacul surpriza din 7 octombrie al gruparii islamiste palestiniene Hamas, relateaza agentiile de presa TPS si EFE.

- Șeful Shin Bet, agentia israeliana de informatii interne, ia vina asupra lui, dupa esecul contracararii atacului de sambata trecuta. Ronen Bar spune ca, in pofida unei serii de actiuni pe care le-a desfasurat, nu a reusit, din pacate, sa genereze un avert

- Unul dintre principalii lideri politici ai Hamas, organizație terorista care a atacat Israelul, a vorbit, intr-un interviu pentru The New Yorker, despre strategia gruparii. Și s-a contrazis singur. Acesta a sugerat și ca acest razboi este o lecție pentru viitoarele generații de israelieni. „Vor ști…

- Fostul presedinte al SUA, Donald Trump, l-a criticat miercuri, 11 octombrie, pe premierul israelian Benjamin Netanyahu si a afirmat ca Israelul trebuie sa ”se indrepte” dupa atacurile comise de militantii Hamas, relateaza News.ro . Vorbind la un eveniment de campanie in West Palm Beach, Florida, Trump…

- SUA considera ca Iranul este complice la atacul Hamas asupra Israelului, deși nu are dovezi directe care sa-l lege de militanți. Acest lucru a fost declarat in direct, la postul de televiziune MSNBC, de coordonatorul Consiliului de Securitate Naționala pe probleme de comunicare strategica, purtatorul…

- Ambasadorul Israelului in Franta, Raphael Morav, a admis sambata posibilitatea unui esec al serviciilor de informatii israeliene, precum si o pregatire insuficienta a tarii sale in fata ofensivei Hamas, in interviuri cu media franceze, relateaza AFP și Agerpres."Daca am fi avut o minima informatie,…

- Președintele american Joe Biden a declarat astazi ca Statele Unite ale Americii sunt pregatite sa ofere „toate mijloacele adecvate de sprijin” Israelului dupa atacul gruparii Hamas. Joe Biden a vorbit astazi la telefon cu premierul israelian Benjamin Netanyahu pentru a-i oferi sprijinul SUA. „I-am spus…

- Gruparea islamista palestiniana Hamas a lansat sambata, 7 octombrie, un atac fara precedent asupra Israelului, tragand mii de rachete din Fașia Gaza in Israel, in timp ce zeci de luptatori s-au infiltrat.