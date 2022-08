Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei din regiunea Kirovograd, Oleksandr Nakonechny, a fost gasit mort in seara zilei de sambata, 20 august. Andrey Lavrus, deputat al consiliului raional Kropyvnytsky din partea partidului Solidaritatea Europeana, a declarat ca acesta s-a sinucis probabil. „Potrivit…

- Asasini platiți de ruși, care planuiau uciderea ministrului ucrainean al apararii Oleksei Reznikov și a șefului Direcției principale de informații Kirill Budanov, au fost reținuți de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), a transmis, luni, instituția printr-un comunicat de presa. Comunicatul SBU:…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat, luni, ca unii dintre comandanții ruși care au invadat Ucraina in februarie au fost ghidați dupa harți din 1969. Este vorba despre documente care au fost confiscate in raioanele din regiunea Harkov ocupate temporar de ruși și in special de harțile batalionului…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anuntat, duminica, in discursul sau catre natiune, ca l-a dat afara pe seful Serviciului de Securitate al regiunii Harkov. “L-am demis pe seful Serviciului de Securitate al regiunii. Pentru ca nu a muncit pentru a apara orasul din primele zile ale razboiului,…