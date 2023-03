Rusia are suficiente resurse pentru a continua razboiul in Ucraina „la intensitatea actuala” inca doi ani, a declarat joi seful serviciului de informatii militare lituaniene, Elegijus Paulavicius, transmite Reuters, potrivit Agerpres. „Cat timp va putea Rusia sa poarte razboiul va depinde si de sprijinul fata de armata rusa al unor state precum Iran, Coreea de […] The post Șeful serviciului de informatii militare: Rusia are suficiente resurse pentru a continua razboiul in Ucraina, „la intensitatea actuala”, inca doi ani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online…