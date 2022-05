Stiri pe aceeasi tema

- Seful serviciilor secrete ucrainene general-maiorul Kyrylo Budanov, a vorbit in exclusivitate pentru Sky News si a estimat ca razboiul va atinge un punct de cotitura la jumatatea lunii august si se va termina pana la sfarsitul anului.. El a prezis corect inclusiv momentul invaziei ruse in Ucraina.…

- Șeful serviciilor de informații militare ucrainene Kyrylo Budanov a declarat ca este in desfașurare o lovitura de stat in Rusia pentru inlaturarea lui Vladimir Putin care este bolnav. El prezice ca razboiul se va termina pana la finalul anului, iar Ucraina va recupera Crimeea și Donbasul. Șeful serviciilor…

- Razboiul din Ucraina va continua pana cand „Rusia va decide sa ii puna capat” si cand va exista „posibilitatea semnarii unui acord politic serios”, intre cele doua parti beligerante, a declarat, miercuri, secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, in cadrul unui interviu pentru CNN. „Razboiul…

- „Razboiul” declansat de Rusia in Ucraina, care „nu are niciun sens”, „trebuie sa inceteze acum”, a cerut secretarul general al ONU, Antonio Guterres, dupa o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate, relateaza AFP, conform AGERPRES. „Presedinte Putin, in numele umanitatii, retrageti-va trupele…