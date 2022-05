Stiri pe aceeasi tema

- Țarile NATO pot fi „distruse” de Rusia intr-o jumatate de ora in cazul unui razboi nuclear, astfel de opinie ii aparține șefului agenției spațiale ruse, intr-o afirmație provocatoare. Dmitri Rogozin, directorul Roscosmos, este cunoscut pentru declarații șocante, scrie The Independent . Șeful Roscosmos,…

- Un propagandist apropiat de Vladimir Putin spune ca Marea Britanie va fi „scufundata in mare”, in timp ce a dezvaluit ca Rusia ar putea trimite valuri radioactive de 500 de metri, care sa inunde națiunea.Dmitri Kiselyov, supranumit propagandistul șef al tiranului, a declarat pentru televiziunea de stat…

- Analistii militari ai rusilor discuta foarte relaxat, la televiziunea de stat Russia 1, despre cum Kremlinul poate lansa un atac nuclear asupra SUA. Reamintim, Rusia a lansat cu succes, in cadrul unui test, racheta balistica intercontinentala „Satan 2”. O singura racheta de acest tip ar putea distruge…

- Rusia anunța ca a testat o noua racheta balistica intercontinentala. Vladimir Putin avertizeaza ca noua racheta Sarmat ar trebui “sa-i puna pe ganduri pe dușmanii Rusiei”, scrie BBC. In Occident, noua arma a rușilor este cunoscuta drept „Satan II”. Ministerul rus al Apararii a anunțat, miercuri, ca…

- Arsenalul nuclear al Rusiei in 2022: Satan2, racheta invizibila care da fiori Occidentului. LISTA: țari care dețin bombe atomice La inceputul lui 2022 arsenalul nuclear al Rusiei numara aproximativ 4.477 de focoase nucleare care erau desemnate unor bombardiere strategice cu raza lunga și unor forțe…