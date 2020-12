Președintele PSD Timiș, candidat pentru un nou mandat in Camera Deputaților, crede ca ideea inchiderii piețelor a fost una dezastruoasa și ca redeschiderea chiar inainte de alegeri este un gest pur electoral. „Nu doar in Romania avem o situație de criza. In toata lumea exista guverne mai performante, cu experiența mai mare, oameni capabili in […] Articolul Șeful PSD Timiș: „E mai periculos sa ramai cu Orban patru ani la conducere, decat sa mergi la vot”. De ce spune ca guvernanții „au lovit in inima romanilor” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .