Sorin Susanu, seful Corpului de Control al ANPC si al Protectiei Consumatorului Brasov, infectat cu noul coronavirus, se plange de mancarea primita in spital. Potrivit acestuia, alimentele primite sunt de calitate proasta, iar produsele neconforme agraveaza starea medicala a pacienților. ”Probabil defect profesional….. de cateva zile, mancarea oferita bolnavilor internați in Spitalul de Boli Infecțioase […] The post Șeful Protectiei Consumatorului Brasov se plange de mancarea din spital data bolnavilor de Covid, ca el appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online -…