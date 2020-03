Stiri pe aceeasi tema

- Numarul deceselor inregistrate in Italia din cauza coronavirusului l-a depașit pe cel din China, iar situația nu pare sa se imbunatațeasca. Un reporter a mers intr-un spital din Italia și a surprins imagini dramatice intr-un salon unde sunt ingrijiți bolnavi de coronavirus.

- Primarul general al Capitalei a spus ca pe langa cele 450 de persoane aflate in carantina vor mai veni 50, iar miercuri va fi raportat un numar total de 500 de oameni.Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, la Marius Tuca Show, ca nu a fost atins varful epidemiei de coronavirus in București.…

- Italia a avut, luni, un nou șoc, dupa ce autoritațile au anunțat noul bilanț al situației generate de epidemia de coronavirus. Numai in Lombardia – regiunea considerata unul dintre focarele din Italia – s-au inregistrat, luni, 202 morți. In doua zile, aici au murit peste 450 de oameni. Bilantul epidemiei…

- Numarul cazurilor confirmate de infectare cu coronavirusul COVID-19 a ajuns duminica in Italia la 1.694, cu 528 mai multe fata de ziua anterioara, a anuntat seful Protectiei Civile italiene, Angelo Borrelli.

- Trei persoane au decedat, marti, de coronavirus in Italia, astfel ca bilantul epidemiei a ajuns la zece morti, anunta autoritatile italiene, citate de postul RaiNews si de publicatia La Repubblica.Trei persoane au decedat in ultimele ore in regiunea Lombardia (nordul Italiei), a declarat marti…

- Un barbat de 84 de ani internat intr-un spital din Bergamo a murit din cauza coronavirusului, au anuntat autoritatile italiene, potrivit La Repubblica. Duminica, in Italia au fost inregistrate primele trei decese provocate de virusul gripal.

- Angelo Borrelli, șeful Departamentului Protecției Civile din Italia, a explicat cauzele raspandirii coronavirusului intr-un mod deosebit de rapid in nordul țarii: dificultatea medicilor in recunoașterea simptomelor, care pot fi ușor confundate cu cele ale unei gripe de sezon și lipsa echipamentului…