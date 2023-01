Șeful Profi: Pentru 100 lei, un angajat cu salariul minim se mută pe loc Retailul se numara printre sectoarele economiei cu cea mai mare nevoie de forța de munca, dar și cu o mare fluctuație de personal. Șeful Profi Romania, Gaetan Pacton, recunoaște ca este greu sa ții un angajat care are un salariu minim pe economie și care pentru 50-100 lei este dispus sa se mute imediat la un alt anjator. ‘’La momentul la care am un om cu caștig minimum pe economie, sa zicem, și are 3 sau 4 variante la fel de serioase de job, fie ca este un depozit logistic, magazin alimentar sau orice fel de societate, experiența spune ca pentru 50 de lei un angajat poate sa ia decizia sa se mute,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

