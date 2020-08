Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat MAI Bogdan Despescu a sustinut joi, 27 august, o declaratie de presa pe tema intalnirii dintre sefii Politiei si reprezentanti ai clanului Duduianu, in perioada inmormantarii lui Emi Pian. Acesta a recunoscut ca intalnirea chestorului Vasilescu cu Elvis Pian a avut loc, dar susține…

- Liderii Poliției Romane au oferit explicații, dupa ce președintele Klaus Iohannis a cerut Ministerului de Interne sa spuna public daca și de ce șefii instituției s-au intalnit cu membri ai clanului interlop Duduianu. Poliția Romana a reacționat, joi, intr-o conferința de presa. Secretarul de stat din…

- Imagini incredibile au fost surprinse in noaptea de 8 spre 9 august, pe stazile din Capitala. Pe camerele de supraveghere se poate vedea clar cum mai mulți ofiteri de rang inalt din Politia Romana se intalnesc, in toiul nopții, cu membri ai clanului Duduianu. La intalnirea de taina a venit inclusiv…

- Klaus Iohannis a criticat PSD la finele intalnirii pe care a avut o astazi la Palatul Cotroceni.Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut astazi, la Palatul Cotroceni, o sedinta privind masurile de gestionare a epidemiei COVID 19 cu Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, Seful Departamentului…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va avea joi, 30 iulie a.c., ora 14:00, la Palatul Cotroceni, o ședința privind masurile de gestionare a epidemiei COVID-19 cu Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretar de stat in Ministerul Afacerilor…

- Șeful IGPR Liviu Vasilescu a anunțat ca Alina Bica, fosta șefa DIICOT, data in urmarire in noiembrie 2019, a fost reținuta și este in custodia poliției italiene."Alina Bica, urmarita european, fiind condamnata la patru ani de inchisoare și Bene Ion, urmarit internațional, cu mandat european, condamnat…