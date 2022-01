Stiri pe aceeasi tema

- Seful Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, Bogdan Berechet, a anuntat vineri seara, intr-o conferința de presa, ca a dispus retragerea din functie a agentului de politie care a accidentat mortal o fata de 13 ani pe o trecere de pietoni, subliniind ca Politia

- „Transmit condoleanțe familiei vreau sa-mi cer scuze pentru cele intamplate. Dumnezeu sa odihneasca in pace pe Raisa și ii doresc insanatoșire grabnica fetiței care a fost ranita in accident.Procurorii au demarat cercetari pentru a dispune masurile legale. Polițistul e sub control judiciar pe 60 de…

- Chestor Bogdan Berechet, șeful Poliției Capitalei, a venit, vineri seara, cu noi lamuriri despre tragicul eveniment tragic din Sectorul 1, acolo unde un polițist aflat la volanul unei autospeciale a lovit doua fetițe, ucigand una dintre ele. "Am dispus punerea lucratorului la dispoziție. Polițiștii…

- Principalele declarații ale purtatorului de cuvant al Parchetului, Radu Calin, in cazul accidentului ce a avut loc joi, in București, cand o fetița a murit dupa ce a fost lovita pe trecerea de pietoni și o alta se afla in stare grava in spital.Agentul de poliției nu a respectat limita maxima de viteza…

