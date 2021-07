Stiri pe aceeasi tema

- Pana in prezent, vorbim și despre vaccinare GENERALA OBLIGATORIE in doua state din lume, respectiv in Tadjikistan și Vatican. Inclusiv angajații din Vatican trebuie sa fie vaccinați impotriva noului coronavirus, asta cu toate ca nu au rezidența in statul papal, mulți dintre aceștia locuind in Roma. Pe…

- Israel inasprește din nou regulile pentru calatorii care intra in tara, din cauza creșterii numarului de infectari. Astfel, turiștii straini sunt obligati sa se izoleze pana la primirea unui rezultat negativ la testul COVID-19, indiferent daca sunt vaccinați sau nu. Masura va intra in vigoare din data…

- Gheorghe Hagi, instalat in functia de antrenor al echipei de fotbal Farul Constanta dupa fuziunea cu FC Viitorul, a declarat luni intr-o conferinta de presa ca isi doreste ca noua formatie sa devina cea mai buna, iar suporterii sa fie mandri de performantele acesteia. "Multumesc tuturor care…

- LIVE VIDEO: F. Cițu - Starea de alerta, prelungita cu inca 30 de zile Florin Cîtu. Foto. gov.ro UPDATE: Premierul Florin Cîțu - Guvernul a aprobat miercuri prelungirea starii de alerta, cu înca 30 de zile, pe întreg teritoriul României, începând…

- Industria aeronautica este folosita in scopuri politice, considera Jozsef Varadi, directorul executiv al WizzAir. Acesta a criticat, miercuri, guvernele europene pentru interzicerea survolarii Belarusului, ca raspuns la aterizarea fortata a unui avion de pasageri la finalul lunii mai, relateaza Reuters,…

- In ultimele 24 de ore, 130 de societați comerciale au fost verificate cu privire la respectarea masurilor organizatorice specifice, a programului de lucru și in privința respectarii masurilor de protecție de catre personal și clienți. Au fost verificate, in total, 1.231 de persoane si 121 de mijloace…

- Bancile americane vor pierde 200.000 de locuri de munca, sau 10% din angajați, in urmatorul deceniu, in incercarea de a crește profitabilitatea și a face fața schimbarii comportamentului clienților,...

- Dupa ce Curtea Constituționala a declarat inadmisibila sesizarea prin care s-a cerut scoaterea in afara legii a Partidului Șor, Andrei Nastase spune ca sesizarile vor continua. "Ieri, prin decizia Curții s-a declarat inadmisibila sesizarea noastra pe motiv ca potirvit al. 2 art.38 al jurisdicției constituționale…