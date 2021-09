Stiri pe aceeasi tema

- Administratia americana pentru reglementarea alimentelor si medicamentelor (FDA, Food and Drug Administration) a autorizat miercuri a treia doza de vaccin anti-Covid dezvoltat de Pfizer/ BioNTech pentru utilizare de urgenta in cazul persoanelor cu varste de peste 65 de ani, dar si populatiei vulnerabile…

- Johnson & Johnson a transmis miercuri ca, potrivit unui studiu, o doza suplimentara din vaccinul sau anti-Covid ofera o crestere „rapida si puternica" a numarului de anticorpi, atunci cand este administrata celor care au primit serul. Potrivit nbcnews.com, datele preliminare arata ca in cazul oamenilor…

- Vaccinarea in armata SUA devine obligatorie, dupa omologarea definitiva a vaccinului anti-Covid dezvoltat de Pfizer si BioNTech, care a fost anunțata luni. „Acum ca vaccinul Pfizer a fost aprobat, Ministerul va difuza o directiva prin care impune personalului sa se vaccineze”, a declarat purtatorul…

- Food and Drug Administration (FDA), organismul american de reglementare a medicamentelor si alimentelor, a modificat saptamana trecuta autorizatiile de utilizare de urgenta pentru serurile Moderna si Pfizer/ BioNTech pentru a permite celor cu sisteme imunitare slabite sa primeasca a treia doza. Este…

- Rata de infectare cu varianta Delta este crescuta la toate grupele de varsta, subliniaza Organizația Mondiala a Sanatații care respinge teoria ca noua tulpina, descoperita prima data in India, ar viza in mod specific copiii, potrivit AFP citat de Agerpres . „Voi fi foarte clara: nu constatam ca varianta…

- Varianta Delta reprezinta deja circa 83% din noile cazuri de COVID-19 in SUA, o ''crestere drastica'' survenita in numai cateva zile si care coincide cu o inmultire a deceselor asociate acestei boli cu aproape 48% in ultima saptamana. Aceste date au fost comunicate marti de directoarea Centrului…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a denuntat luni „lacomia” țarilor care se gandesc sa administreze o a treia doze de vaccin anti-COVID, in condițiile in care nu i s-a dovedit necesitate, iar o mare parte dintre locuitorii lumii nu au acces la prima…

- Persoanele vaccinate complet impotriva COVID sunt protejate de variantele coronavirusului și nu trebuie sa mai poarte maști de protecție, a declarat directorul Centrului pentru Prevenirea și Combatere a Bolilor (CDC) din Statele Unite, Rochelle Walensky. Anunțul vine in contextul in care unii oficiali…