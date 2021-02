Stiri pe aceeasi tema

- Noul sef al Pentagonului, Lloyd Austin, va reafirma saptamana viitoare angajamentul SUA fata de NATO si le va promite aliatilor ca, de acum inainte, nicio decizie importanta nu va mai fi luata fara a-i consulta, intorcand astfel pagina celor patru ani ai administratiei presedintelui republican Donald…

- Gruparile extremiste din Statele Unite „recruteaza foarte agresiv” membri ai forțelor armate, a declarat luni purtatorul de cuvant al Pentagonului, potrivit The Hill . „O parte a acestor grupari sunt foarte organizate. Ele recruteaza foarte agresiv militari care urmeaza sa iasa in curand din serviciul…

- Secretarul Apararii, Lloyd Austin, „a initiat procedura de reevaluare completa” a planului reducerii numarului militarilor americani din Germania, a declarat generalul Tod Wolters, seful Comandamentului SUA pentru Europa si comandant suprem NATO pentru Europa.„Planificarea precedenta, aflata in curs…

- O femeie a fost impuscata in interiorul cladirii Capitoliului, dupa ce sustinatorii lui Donald Trump au intrat cu forta in cladire, transmite The Washington Post.O ambulanta a ajuns in jurul orei locale 15:00 la cladirea Capitoliului, iar unul dintre paramedici s-a auzit spunand ca este vorba despre…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu va participa in perioada 1-2 decembrie 2020 la reuniunea ministrilor afacerilor externe din statele membre NATO, care se va desfasura in regim de video-conferinta, in contextul restrictiilor impuse de pandemia de COVID-19. Reuniunea este una importanta pentru…

- Propunerea vizeaza o crestere a salariilor cu aproximativ 2,2% - cea mai importanta din ultimii patru ani -, in contextul in care Alianta Nord-Atlantica incearca sa-si stabileasca bugetul aferent lui 2021, iar tarile europene se confrunta cu cea mai mare contractie economica de la al Doilea Razboi Moindial.…

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump anunta ca livrarea vaccinului impotriva Covid-19 urmeaza sa inceapa saptamana viitoare, relateaza Reuters . Vaccinul impotriva Covid-19 va fi trimis lucratorilor din prima linie a crizei sanitare, personalului medical si persoanelor in varsta, a anuntat…

- Presedintele american Donald Trump a participat, sambata, pentru scurt timp, la reuniunea prin sistem de videoconferinta a G20, pentru a vorbi despre bilantul sau, inainte de a pleca sa joace golf, relateaza AFP.