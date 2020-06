Șeful Pentagonului se opune intervenției Armatei Intr-un aparent dezacord cu președintele Donald Trump, Secretarul Apararii, Mark T. Esper, a declarat miercuri ca nu crede ca starea actuala din orașele americane necesita desfașurarea de trupe active pentru a restabili ordinea. Declarația este facuta la doar doua zile dupa ce președintele Trump a declarat ca ia in considerare utilizarea Legii Insurecției pentru a face […] The post Șeful Pentagonului se opune intervenției Armatei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

