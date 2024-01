Stiri pe aceeasi tema

- Elicopterele marinei americane au scufundat trei ambarcatiuni apartinand rebelilor Houthi din Yemen, care au atacat o nava de containere in Marea Rosie, a anuntat duminica armata SUA, relateaza AFP. Dupa ce rebeli Houthi au tras asupra elicopterelor americane, acestea din urma „au ripostat cu focuri…

- Dupa ce rebeli Houthi au tras asupra elicopterelor americane, acestea din urma „au ripostat cu focuri de arma in legitima aparare, scufundand trei dintre cele patru mici ambarcatiuni”, a precizat Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM) intr-un comunicat in care mai spune ca…

- Razboiul dintre Israel și Hamas a intrat in a 74-a zi. STIRIPESURSE.RO va prezinta, in format „live text”, principalele știri legate de razboi, pe parcursul zilei de 19 decembrie:Coalitia din Marea Rosie va cuprinde 10 tari, printre care SUA si Franta (Pentagon)Secretarul american al Apararii, Lloyd…

- O nava de razboi americana și mai multe nave comerciale au fost atacate duminica in Marea Roșie, a anunțat Pentagonul. Nava USS Carney, care a doborat anterior rachete și drone indreptate spre ea in timp ce escorta o nava comerciala prin regiunea devastata de razboi, a fost ținta, a declarat Pentagonul.…

- Atacurile altadata aproape zilnice asupra trupelor americane stationate in Irak si Siria au incetat de cand armistitiul dintre Israel si Hamas a intrat in vigoare vineri, a anuntat marti Pentagonul, scrie AFP, potrivit Agerpres. "Nu a mai fost niciun atac asupra fortelor americane in Irak si Siria…

- Cel putin opt combatanti din cadrul unei grupari proiraniene au fost ucisi miercuri in bombardamente americane „fara stirea agentiilor guvernamentale irakiene”, denunta intr-un comunicat Guvernul de la Bagdad, relateaza AFP, potrivit News.ro.Este o noua escaladare in contextul tensiunilor tot mai mari…

- Liderul egiptean Abdel Fattah el-Sisi gazduieste sambata la Cairo un summit de pace, in speranta ca poate evita ca situatia din Gaza sa escaladeze intr-un razboi regional mai amplu, insa problema sa cheie este ca trio-ul de tari extrem de important – SUA, Israel si Iran – nu se va afla la masa discutiilor,…

- Liderul egiptean Abdel Fattah el-Sisi gazduieste sambata, la Cairo, un summit de pace. Prin acesta se urmarește ca situatia din Gaza sa nu escaladeze intr-un razboi regional mai amplu. Insa, problema sa cheie este ca trio-ul de tari extrem de important – SUA, Israel si Iran – nu se va afla la masa discutiilor,…