Stiri pe aceeasi tema

- Bolile de care sufera fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu pot fi tratate in sistemul penitenciar romanesc, a declarat, luni, directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP), Dan Halchin. „In cazul Oprescu, (…) am fost interpelati de instanta din Grecia cu privire la doua…

- Bolile de care sufera fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu pot fi tratate in sistemul penitenciar romanesc, a declarat, luni, directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP), Dan Halchin. "In cazul Oprescu, (...) am fost interpelati de instanta din Grecia cu privire la doua…

- Bolile de care sufera fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu pot fi tratate in sistemul penitenciar romanesc, a declarat, luni, directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor ANP , Dan Halchin, conform Agerpres.roIn cazul Oprescu, ... am fost interpelati de instanta din Grecia cu…

- Directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor ANP , Dan Halchin, a declarat, luni, ca in cazul fostului presedinte al Federatiei Romane de Box Rudel Obreja s a intervenit potrivit cutumelor medicale din orice spital, informeaza Agerpres.roTribunalul Ilfov a dispus, vinerea trecuta,…

- Directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP), Dan Halchin, a declarat, luni, ca in cazul fostului presedinte al Federatiei Romane de Box Rudel Obreja s-a intervenit potrivit cutumelor medicale din orice spital, anunța agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Bolile de care sufera Sorin Oprescu pot fi tratate in sistemul penitenciar romanesc, a declarat, luni, directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP), Dan Halchin. Recent, Curtea de Apel din Atena a respins cererea Romaniei de extradare a fostului primar al Capitalei, care are…

- Tribunalul Ilfov a decis vineri eliberarea din inchisoare a fostului presedinte al Federatiei Romane de Box Rudel Obreja, condamnat la cinci ani de detenție in dosarul Gala Bute, potrivit news.ro. La data de 17 iulie, Obreja a anuntat ca are cancer cu metastaze și a cerut eliberarea din inchisoare pentru…

- Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu - condamnat definitiv, in 13 mai, la 10 ani si 8 luni de inchisoare pentru fapte de coruptie si prins in Grecia, dupa ce a fugit din tara - poate fi eliberat pe cautiune, a decis marti Curtea de Apel de la Atena, care a stabilit o cautiune de 5.000 de euro. Conform…