Şeful ONU cere eliminarea totală a armelor nucleare Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut eliminarea totala a armelor nucleare, la comemorarea a 75 de ani de la atacul american cu bomba asupra orasului japonez Hiroshima, informeaza joi dpa. "Statele care detin arme nucleare isi modernizeaza arsenalele si dezvolta arme noi si periculoase", a declarat Guterres intr-un mesaj video la ceremonia anuala de la Hiroshima. "Riscul ca armele nucleare sa fie utilizate in mod intentionat, din greseala sau calcule gresite, este prea mare pentru ca astfel de tendinte sa continue", a adaugat seful ONU. "Singura modalitate de a elimina in totalitate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

