Șeful OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, va candida pentru un nou mandat In centrul luptei mondiale impotriva COVID-19, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), etiopianul Tedros Adhanom Ghebreyesus ar intentiona sa candideze pentru realegerea sa, a informat luni site-ul de informatii specializat in domeniul sanatatii, Stat News, citat de AFP si Reuters. Citand un apropiat al lui Ghebreyesus, Stat News asigura ca dr. Tedros intentioneaza sa candideze pentru un al doilea mandat de cinci ani la conducerea OMS. Solicitata luni de AFP sa comenteze aceasta informatie, OMS nu a confirmat-o pentru moment. Tedros Adhanom Ghebreyesus a devenit in 2017… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primele 100 de zile ale președinției americane se refera la stabilirea tonului, la fel ca și la demararea proiectelor anunțate. În cazul președintelui Joe Biden, mesajul sau catre lume a fost puternic și clar: izolaționismul „America First” al lui Donald Trump s-a încheiat. "America…

- Influenta sora a liderului nord-coreean Kim Jong Un, s-a revoltat contra "nerusinarii" lui Moon Jae-in, pe care l-a prezentat drept "papagalul crescut de Statele Unite", la câteva zile dupa un discurs prudent al presedintelui sud-coreean despre situatia din peninsula, potrivit…

- In total, 40 de lideri mondiali au fost invitati la aceasta intalnire menita sa marcheze revenirea Washingtonului in prima linie in lupta impotriva schimbarilor climatice dupa ce Donald Trump a decis sa se retraga din acordul din 2015.Noul presedinte american si-a anuntat intentia de a organiza un summit…

- Vladimir Putin i-a raspuns joi sarcastic președintelui american Joe Biden, întorcându-i cumva acuzația potrivit careia ar fi un ”criminal”. Potrivit Reuters, Putin a spus ca oamenii au tendința de a vedea în ceilalți o reflexie a propriei persoane. El a adaugat ca îi…

- Fostul presedinte american Donald Trump a criticat vehement, joi, publicatia The Wall Street Journal, dupa un editorial care pleda pentru reformarea Partidului Republican dupa esecul electoral din 2020. Donald Trump a reactionat la un editorial al publicatiei The Wall Street Journal intitulat "Regretele…

- Donald Trump și soția sa Melania s-au vaccinat impotriva Covid-19 in luna ianuarie, cand inca se aflau la Casa Alba, fara sa faca public acest lucru. Un consilier al fostului președinte american a declarat, luni, pentru CNN , ca nu se știe cu exactitate ce vaccin au primit cei doi. Deși inițial, potrivit…

- Statele Unite își vor îndeplini obligația de a plati peste 200 de milioane de dolari catre Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) pâna la sfârșitul lunii februarie dupa anularea planului lui Donald Trump de retragere din aceasta organizație, a declarat miercuri secretarul de…

- Casa Alba a facut sâmbata apel la China sa furnizeze informatii din primele zile ale epidemiei de COVID-19, afirmând ca are "profunde îngrijorari" privind modul în care concluziile raportului Organizatiei Mondiale a Sanatatii au fost comunicate, relateaza Reuters, preluata…