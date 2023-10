Șeful noului Complex Energetic Valea Jiului are 28 de ani și este absolvent al unei școli finanțată de comuniștii chinezi Andrei Nicolae Popa, consilierul ministrului Energiei, Sebastian Burduja, a fost numit președintele Consiliului de Administrației a proaspatului Complex Energetic Valea Jiului. Compania care va prelua activele funcționale ale muribundului Complex Energetic Hunedoara, și anume Complexul Energetic Valea Jiului, are un președinte de Consiliu de Administrație fara studii in zona energetica. Andrei Nicolae Popa are 28 de ani și venit la conducerea noi companii din postura de consilier al ministrului Sebastian Burduja. Conform CV-ului sau, el e specializat in zona dreptului, dar și cu un master la Academia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

