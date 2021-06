Stiri pe aceeasi tema

- Operatorul aerian national din Belarus risca sa fie sanctionat de Uniunea Europeana dupa ce autoritatile belaruse au obligat o aeronava cu pasageri a Ryanair, care zbora din Grecia in Lituania, sa aterizeze la Minsk, pentru arestarea unui jurnalist disident si a prietenei acestuia. ”Ucraina si-a inchis…

- In 25 mai, Belarusul a obligat un avion apartinand Ryanair, care zbura din Grecia in Lituania, la bordul careia se afla jurnalistul disident belarus Roman Protasevici, sa aterizeze la Minsk. Bloggerul era cautat de la manifestatiile de anul trecut impotriva realegerii denuntate drept frauduloasa de…

- Președintele Klaus Iohannis a cerut de urgența o ancheta internaționala privind deturnarea avionului Ryanair deturant la Minsk de regimul Lukașenko. Liderii europeni solicita eliberarea imediata a jurnalistului Roman Protasevich și a partenerei acestuia. „Președintele Klaus Iohannis a condamnat aceasta…

- Deputatul USR – PLUS Iulian Bulai crede ca un semnal serios din partea Romaniei ar fi declararea non grata a ambasadorului Belarusului la București. Solicitarea vine in contextul scandalului internațional generat de sechestrarea unui avion civil, ce survola Belarusul, și arestarea jurnalistul Roman…

- Uniunea Europeana si NATO au cerut efectuarea unei anchete internationale dupa ce un avion al companiei Ryanair ce efectua un zbor Atena-Vilnius a fost constrans de autoritatile belaruse sa aterizeze la Minsk. ”In realizarea acestui act coercitiv, autoritatile din Belarus au pus in pericol siguranta…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a transmis ca deturnarea de catre Belarus a unui avion de linie fortat sa aterizeze la Minsk si arestarea unui opozant aflat la bordul aeronavei reprezinta “un incident grav si periculos” si a cerut “o ancheta internationala”, relateaza France Presse. “Este…

- Secretarul general al NATO a denunțat duminica „un incident grav și periculos” și a cerut „o ancheta internaționala”, dupa deturnarea de catre Belarus a unui avion de linie forțat sa aterizeze la Minsk și arestarea unui opozant prezent la bordul aparatului.„Este un…

- Opozitia din Belarus il acuza pe presedintele Aleksandr Lukasenko ca a ordonat deturnarea unui avion in Belarus pentru a aresta un jurnalist critic la adresa puterii. Jurnalistul Roman Protasevici se afla la bordul unei curse aeriene Ryanair care decolase din Atena, Grecia, cu destinatia Vilnius, Lituania.…