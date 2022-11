Şeful Naftogaz şi-a dat demisia, pe fondul crizei energetice din Ucraina Intr-o declaratie postata pe aplicatia de mesagerie Telegram, Naftogaz a precizat ca Vitrenko va ramane in functie pana la 3 noiembrie, dar nu a oferit alte detalii. „Printr-o decizie datata 1 noiembrie 2022, Cabinetul de Ministri al Ucrainei a aprobat demisia presedintelui Consiliului de Administratie al Naftogaz, Iuri Vitrenko”, a precizat Naftogaz intr-o declaratie insotita de o fotografie a lui Vitrenko. Contactati de Reuters pentru comentarii, nici Vitrenko, nici guvernul ucrainean nu au dorit sa ofere detalii suplimentare. Demisia sefului Naftogaz intervine insa pe fondul unei crize… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

