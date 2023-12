Șeful Mossad s-a întâlnit cu premierul Qatarului. Speranțe pentru un nou armistițiu umanitar Șeful agenției israeliene de spionaj Mossad s-a intalnit in Europa cu prim-ministrul Qatarului, vineri seara tarziu, potrivit unei surse citate de Reuters. Tema discuției a fost un posibil nou armistițiu in Gaza și un acord privind prizonierii și ostaticii. Israelul a bombardat sambata ținte din Gaza, dar doua surse egiptene au declarat ca oficialii israelieni […] The post Șeful Mossad s-a intalnit cu premierul Qatarului. Speranțe pentru un nou armistițiu umanitar appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- Instanța suprema a Uniunii Europene a decis marți ca autoritațile publice din statele membre pot interzice angajaților sa poarte semne de credința religioasa, cum ar fi eșarfa islamica, in cea mai recenta decizie privind o problema care a divizat Europa de ani de zile, potrivit Reuters. Cazul a ajuns…

