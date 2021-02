Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit luni pe David Muniz, insarcinatul cu afaceri ad interim al Ambasadei Statelor Unite la Bucuresti. Potrivit unui comunicat MAE, Aurescu a evidentiat importanta pe care Romania o acorda dezvoltarii si aprofundarii in continuare a Parteneriatului…

- Insarcinatul cu afaceri al Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, David Muniz, si comandantul Escadrilei 31 Aviano, general de brigada Jason E. Bailey, au vizitat, joi, Baza 71 Aeriana "General Emanoil Ionescu" din Campia Turzii, judetul Cluj, informeaza Agerpres. David Muniz…

- Romania este interesata de o relatie puternica si de durata cu SUA, a afirmat vicepremierul Kelemen Hunor in cadrul unei intrevederi avute, miercuri, cu adjunctul sefului misiunii diplomatice americane, David Muniz. "Am avut astazi o discutie constructiva cu domnul David Muniz, Charge…

- Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman a participat, luni, la o vizita de ramas-bun la Ministerul de Externe. Statele Unite schimba ambasadorul din Romania. Ministrul de Externe Bogdan Aurescu i-a transmis lui Adrian Zuckerman „aprecierea parții romane pentru activitatea (…) pe parcursul mandatului acestuia…

- Ambasadorul SUA, Adrian Zuckerman, iși incheie mandatul din Romania. MAE roman a anunțat ca ministrul Bogdan Aurescu l-a primit luni, la sediul MAE, pe ambasadorul Statelor Unite la București, Adrian Zuckerman, „in vizita de ramas-bun”. Zuckerman a fost numit in 2019 de catre Donald Trump, al carui…

