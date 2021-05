Stiri pe aceeasi tema

- „In februarie ianuarie țin minte ca tot primeam intrebari referitoare la diferența asta dintre Romania și Europa pentru ca in Europa erau masuri tot mai restrictive și in Romania ramaneau relaxate. Eu ma uit la anumiți indicatori. La numarul de cazuri confirmate in fiecare zi, la numarul de persoane…

- Președintele Klaus Iohannis este de parere ca in București se impun masuri suplimentare. Declarațiile șefului statului vin in contextul in care zilele acestea autoritațile discuta despre plasarea Capitalei in carantina. „Trebuie ca cei din Comitetul bucureștean sa fie ințelept și sa ințeleaga acest…

- Coloane de mașini s-au format duminica pe doua porțiuni ale A2, pe sensul de mers catre București. Traficul este aglomerat in zonele de pe autostrada in care se fac lucrari. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane la ora 17:00, pe autostrada A2 Bucuresti…

- Inainte de pandemie, 90% dintre oaspeții Hotelului Cișmigiu din București erau cetațeni straini. Luau micul dejun sus, pe terasa hotelului, așa cum se intampla la toate hotelurile mari și elegante din Europa. De sus, altfel ințelegi orașul in care ai venit și pe care vrei sa-l cunoști, scrie publicația…

- Wizz Air va conecta Cluj-Napoca cu Zakynthos și Mykonos, și Iași cu Santorini, cu doua zboruri/saptamana ce vor fi operate catre fiecare destinație insorita incepand cu 11 iunie 2021. Tarifele incep... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Pe fondul provocarilor ridicate de epidemia de COVID-19, 2020 a fost un an cu totul atipic, ce a produs transformari in toate domeniile vieții, inclusiv in materie de locuire. Fie ca ai ceva de inchiriat, fie ca te afli in cautarea unei locuințe temporare, cu siguranța te intrebi cum mai merg lucrurile…

- Timiș continua sa fie singurul județ aflat in scenariul roșu, dupa ce, duminica, a inregistrat o rata de infectare cu coronavirus de 3.69 la mia la mia de locuitori, in creștere cu 0.08 fața de ziua precedenta, conform bilanțului prezentat de autoritați. Județul Maramureș e tot mai aproape de a ajunge…

- Un documentar audio realizat de BBC arata cat de vulnerabila este capitala cladirilor „cu bulina”. Simona Rața este jurnalistul de radio care s-a intors in Romania pentru a documenta situația cladirilor, la 44 de ani de la cel mai devastator cutremur prin care a trecut țara noastra, la 4 martie 1977.…