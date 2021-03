Stiri pe aceeasi tema

- Datele ACAROM arata ca producția Dacia a scazut cu 26% la Mioveni, la sub 260.000 de unitați, nivel ce nu a mai fost atins de foarte mulți ani, in timp ce la Ford producția a crescut cu 20%. La Dacia a incetat producția unor modele, iar vanzarile de Duster au scazut din cauza pandemiei. Ford a mers…

- ​La 11 luni, producția cumulata a Dacia și Ford a depașit 400.000 de mașini în țara, cu aproape 50.000 de unitați mai puțin decât în perioada similara din 2019. Anul a fost marcat de întreruperile lungi cauzate de criza Covid-19, dar cei doi producatori au avut din luna mai producție…

- Romania a produs in luna noiembrie a acestui an 48.208 autoturisme, o creștere de 8.72% fața de perioada similara din 2019, potrivit statisticilor Asociației Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM). Dintre acestea, 28.650 de unitați au fost produse in uzina Dacia de la Mioveni, și 19.558…

- Romania a produs, in luna noiembrie, a acestui an 48.208 autoturisme, o creștere de 8.72% fața de perioada similara din 2019, potrivit statisticilorAsociației Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM), scrie g4media.ro. Dintre acestea, 28.650 de unitați au fost produse in uzina Dacia de la…

- Producția de autoturisme in Romania, creștere de 8,72% in noiembrie 2020 fața de luna similara a lui 2019. In noiembrie 2020, au fost produse in Romania 48.208 autoturisme, o crestere de +8.72% fata de perioada similara din 2019 respectiv 44.341 unitati. Dintre acestea 28.650 unitati au fost produse…

- Producția cumulata a Dacia și Ford a depașit 400.000 de mașini in Romania, dupa 11 luni, cu aproape 50.000 de unitați mai puțin decat in perioada similara din 2019. Anul acesta a fost marcat de intreruperile lungi cauzate de criza Covid-19. Dacia și Ford au avut din luna mai producție ca intr-un an…

- Acesta este primul pas prin care Ford Europe incepe o restructurare, iar marii perdanti se pare ca sunt cei din Germania unde Ford plateste si cele mai mari salarii angajatilor. In prezent nu se cunosc detalii despre viitoarea uzina unde se vor produce in 4 ani modelele Fiesta…

- Acesta este primul pas prin care Ford Europe incepe o restructurare, iar marii perdanti se pare ca sunt cei din Germania unde Ford plateste si cele mai mari salarii angajatilor. In prezent nu se cunosc detalii despre viitoarea uzina unde se vor produce in 4 ani modelele Fiesta si Focus,…