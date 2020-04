Stiri pe aceeasi tema

- Constantin Catana acuza „o campanie mediatica si politica” impotriva sa si a celor care muncesc pentru limitarea raspandirii noului coronavirus, scrie Agerpres.„Dupa sase saptamani in prima linie, sase saptamani in care zeci de mii de persoane au trecut prin triajul judetului Arad si prin mainile specialistilor…

- PSD a transmis, joi, ca ministrul Victor Costache a ”dezertat” in plina pandemie de coronavirus, iar in urma sa raman sase spitale contaminate si sute de cadre medicale care au contractat virusul.”Costache a dezertat! Si-a dat demisia si a fugit! In urma lui, sase spitale raman contaminate!…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat in direct la RomaniaTV ca masurile luate de Guvernul Orban pentru limitarea raspandirii coronavirusului sunt facute pe genunchi și fara niciun rezultat palpabil. Mai mult, fostul președinte, a opinat ca in unele cazuri masurile de carantina au expus subiecții…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a respins vineri seara demisia prezentata in cursul diminetii de premierul Oleksi Honcearuk, care a luat aceasta decizie dupa ce publicarea unei inregistrari audio a provocat o criza politica la Kiev, transmite AFP potrivit Agerpres ''Am decis sa va dau…