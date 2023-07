Procurorul-șef DNA, Marius Voinean, a declarat recent intr-o emisiune: ”Ne focusam pe ceea ce inseamna recuperarea produselor infracționale. Ne place sau nu ne place, nu cred ca fugarii noștri traiesc pana la urma din joburi de bucatari și de chelneri, ospatari”. „DNA este o instituție care se bucura de o susținere larga in randul factorilor de decizie, in randul opiniei publice și al societații civile, o instituție cu o reputație extraordinara atat in afara granițelor țarii cat și in interior, insa este o instituție despre care eu am apreciat ca are nevoie la momentul la care mi-am depus candidatura…