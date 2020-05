Procurorii isi fac datoria prevazuta de lege si nu cea indicata de persoanele publice, a afirmat, joi, seful DNA, Crin Bologa, referindu-se la declaratiile facute de secretarul de stat in MAI Raed Arafat si de managerul Institutului de Boli Infectioase „Prof. Matei Bals”, Adrian Streinu-Cercel, privind achizitiile in timpul starii de urgenta. In cadrul unei conferinte de presa desfasurate online, procurorul-sef al DNA a fost intrebat daca a auzit declaratiile date de Raed Arafat si Adrian Streinu-Cercel cu privire la ce ar trebui sa faca procurorii in privinta achizitiilor din sistemul medical.…