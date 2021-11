Stiri pe aceeasi tema

- Managerul Teatrului "Matei Visniec", Carmen Steiciuc, a murit luni, anunta ministrul interimar al Culturii, Bogdan Gheorghiu. "COVID-19 continua sa faca victime si e extrem de dureros sa tot pierdem fiintele dragi. Astazi a plecat dintre noi si Carmen Steiciuc, cea care a avut grija de teatrul…

- Sala Mare a Teatrului Național ”I.L Caragial” București și-a schimbat numele in Sala Ion Caramitru in urma propunerii facute de ministrul culturii, Bogdan Gheorghiu. Ceremonia a avut loc astazi in prezența premierului Florin Cițu și a ministrului culturii. ”A fost un privilegiu sa pot participa astazi…

- Sucevenii Maria Rusu, Maria Tivodariu și Florin Lehaci, care au facut parte din lotul olimpic de la Tokyo, au participat, la invitația ministrului Culturii, Bogdan Gheorghiu, la Festivalul Internațional „George Enescu", alaturi de colegi din Federația Romana de Canotaj. Ministrul ...

- Ministrul culturii, Bogdan Gheorghiu, a anuntat, la Digi24, ca vestea mortii lui Ion Caramitru schimba total viata culturala. „Este o zi neagra pentru Romania, dupa ce, dimineata a murit Ion Patzaichin , iar dupa amiaza ne aduce o veste care schimba total viata culturala”, a declarat Bogdan Gheorghiu.…

- Expozitia de fotografie "Istroromanii", realizata de Constantin Liviu Demeter, Gheorghe Petrila si Ovidiu Gabor, a fost vernisata, marti, la Muzeul National al Satului "Dimitrie Gusti" in prezenta ministrului Culturii, Bogdan Gheorghiu, si a ambasadorului Croatiei, Marija Kapitanovic. "Ma bucur ca avem…

- Statia de metrou Eroilor 2 a fost redenumita, pana la sfarsitul acestui an, "Opera Romana", in cadrul unei ceremonii desfasurate joi, in prezenta ministrului Culturii, Bogdan Gheorghiu, a managerului interimar al Operei Nationale Bucuresti, Daniel Jinga, si a directorului Metrorex, Stefan Paraschiv.…

- Guvernul Romaniei a adoptat miercuri, in sedinta de guvern, Ordonanta pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, urmand ca modificarile sa fie publicate in Monitorul…